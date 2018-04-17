Установлено, что задержанные в Астаре наркодилер и его жена находились в розыске в России

2018-04-17 11:55 | www.apa.az | 7

В результате проведенных сотрудниками правоохранительных органов мероприятий из незаконного оборота изъято более 4 кг наркотических средств.



Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, по полученной информации в результате проведенных мероприятий сотрудниками Сабунчинского РУП и 42-го отделения полиции у жителя поселка Нардаран, ранее судимого Вугара Джаббарова было изъято более 1 кг героина.

В результате проведенных сотрудниками Отдела полиции Астаринского района оперативных мероприятий был задержан гражданин Российской Федерации Бахруз Джафаров. Во время обыска у задержанного было обнаружено 4,3 грамма опиума и 0,7 грамма героина. После этого, из его дома в деревне Шахагаджи были изъяты 3 кг 900 граммов опиума.



В ходе расследования выяснилось, что Б. Джафаров и его жена Рухангиз находятся в розыске по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). Задержанные и улики были переданы следствию.

По факту ведется расследование.