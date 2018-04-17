Известный телеведущий о выборах в Азербайджане - ВИДЕО

2018-04-17 11:22 | www.oxu.az | 7

Ильхам Алиев победил на выборах президента Азербайджана. За Ильхама Алиева проголосовало более 86% (86,53) избирателей. И несмотря на то, что порог явки в Республике отменен, более 74 процентов, а это почти 4 млн граждан Азербайджана, пришли 11 апреля на избирательные участки, чтобы выполнить свой гражданский долг.

Известный российский телеведущий Андрей Шляпников в передаче «В центре внимания с Андреем Шляпниковым» рассказал о прошедших выборах в президенты Азербайджанской Республики, а также о новых целях руководства этой страны.

Oxu.Az со ссылкой на «Москва-Баку» предлагает вашему вниманию видеозапись передачи:

Али Мамедов

