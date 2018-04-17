Мамедъяров: Партии с Ароняном у меня не сложились - ИНТЕРВЬЮ

2018-04-17 11:25 | www.oxu.az | 7

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров дал интервью официальному сайту ShamkirChess 2018.

- Хотелось бы начать нашу беседу с прошедшего в Берлине турнира претендентов...

- Впервые на турнире претендентов я выступал в качестве фаворита. Как минимум, в соответствии с рейтингом. Поэтому многие ожидали, что в Германии я займу первое место. Любители шахмат верили в меня. И ход турнира показал, что у меня есть возможность занять первое место.

Но учитывая сильный состав, тяжело было давать прогнозы. Поэтому до начала старта я говорил о том, что фаворит может занять, как первое место, так и последнее место. Потому что каждый турнир важен.

Соревнования начались для меня хорошо: в первом же туре обырал Сергея Карякина. Затем провел также хорошие партии. Но надо признать – Фабиано Каруана вел просто невероятную борьбу, и побед черными у него было больше. А в таких стартах особенно важно, какое преимущество ты получаешь, действуя черными.

С точки зрения возможности занять первое место самая важная партия у меня была сыграна с Дингом Лиреном. Я невероятно рисковал, потому в течение нескольких туров никак не мог победить.

В тот момент я понимал, что мне просто необходимо выиграть, поэтому пошел на риск. Хотя в случае ничейного результата, я становился лидером турнира. Но мне просто хотелось обыграть Динга Лирена, так как в случае успеха, мог бы оторваться от ближайших конкурентов на 0,5 очка. Поэтому не думал о поражении и пошел на риск.

Результат этой партии стал для меня тяжелым ударом. Но затем я смог прийти в себя, переиграв Александра Грищука. Однако поражение от Динга Лирена стало одним из самых тяжелых в моей карьере. Если бы я смог обыграть китайца, то возможно, стал бы первым на турнире претендентов.

- Что стало для вас сюрпризом на турнире претендентов?

- Были сюрпризы со знаком плюс и со знаком минус. Например, Левон Аронян и Уэсли Со показали довольно низкий уровень игры, хотя это очень сильные гроссмейстеры. Но в Берлине не были похожи сами на себя. В последних турах было заметно, что воодушевление у них пропало.

А Карякин, наоборот, смог перестроиться. После двух поражений многие считали, что шансов у него нет. Но после четырех побед Сергей смог выйти в лидеры, показав свой характер. Это был самый интересный турнир претендентов за последние годы. Вплоть до последнего тура у четырех шахматистов сохранялись шансы на победу.

- Армянский шахматист Левон Аронян и в самом деле сыграл очень слабо, дважды уступив Фабиано Каруане.

- В самом деле, Каруана дважды выиграл у Ароняна. Сыграл вничью со мной и Карякиным. То есть, Фабиано набрал 2 очка, а мы с Карякиным - по одному. Это стало большим преимуществом для Каруаны. Взять два очка у соперника - это значит существенно увеличить свои шансы в борьбе за первое место. Во втором круге у Ароняна были неплохие ходы в партии с Каруаной.

В какой-то момент Каруана был близок к поражению, и можно было искать шансы на спасение. Было видно, что защищаться в такой позиции Каруане очень трудно. Но Аронян упустил эту возможность, не увидел победную комбинацию, а в итоге проиграл.

В партии с Владимиром Крамником также выглядел очень слабо. Аронян – сильный шахматист, но низкий уровень игры в Берлине говорит о его слабой форме. Партии с ним у меня не сложились: в обеих встречах не смог добиться перевеса, на который рассчитывал.

- Чего не хватило вам для победы на турнире претендентов? Может, просто не повезло?

- Если на соревновании подобного уровня результат зависит от одной партии, то значит, турнир удался. Обыграй я Динга Лирена, шансы были бы еще выше. До последнего боролся за победу на турнире, прибавил в рейтинге.

Я не согласен со словом «везение». Мы должны признать, что Каруана по праву выиграл в Берлине. Он находился в очень хорошей форме. Даже несмотря на поражение от Карякина, не потерял своей игры, обыграв Ароняна и Грищука.

Интересно, что в январе мы выступали в турнире в Вейк-ан-Зее, где Фабиано сыграл не лучшим образом. Некоторые даже говорили о том, что Каруана продолжит играть так же плохо. Но очевидно, что уже в Вейк-ан-Зее он думал о турнире претендентов. И Берлин показал, что он достоин первого места.

- Вы остались довольны подготовкой к турниру?

- Участие в турнире претендентов подтверждается довольно поздно. Все его участники определяются к ноябрю, так что на подготовку дается три месяца. Но на протяжении года мы даем согласие на участие в тех или иных соревнованиях, которые рассматриваем в качестве подготовки.

До Берлина я сыграл в Москве, в выставочном матче против юных шахматных звезд. Выступил в Китае, Саудовской Аравии, затем последовал турнир в Вейк-ан-Зее, немецкая Бундеслига, Мемориал Михаила Таля, турнир «Aeroflot».

Дал согласие на выступление на многих стартах. B общей сложности я выступал два месяца на всех этих стартах. Поэтому на подготовку непосредственно к Берлину оставалось всего 20 дней - это очень мало.

За это время провел сборы в Гахе, а также разбирал со своими помощниками домашние заготовки. В будущем будет здорово, если участие в турнире претендентов будет подтверждаться заранее.

- Вам 33 года. Это обстоятельство не помешает вам завоевать путевку на турнир претендентов? Вы не отчаиваетесь?

- В шахматах возрастной ценз несколько иной. Например, в футболе, если ты в 33-летнем возрасте играешь на чемпионате мира, то понимаешь, что это твой последний мундиаль. Так как в 37 выступать на таком уровне сложно. Но в шахматах 33 года считается хорошим периодом.

Можно привести примеры Бориса Гельфанда и Вишванатана Ананда. Ананд в 40 показывает красивую игру. Что касается меня, то в шахматы я пришел поздно. Поэтому считаю себя здесь молодым.

За последующие два года многое может поменяться, так как завоевывать вакансию на турнир претендентов становится все труднее. Буду продолжать тренировки и посмотрим, в какой форме я буду в следующем году.

Но в себе я чувствую силу и энергию. О том, чтобы был полностью готовым, пока не думаю. Если бы был готов на сто процентов, то занял бы первое место в Берлине. Но цели не меняются. Постараюсь вновь завоевать путевку на турнир претендентов и отпраздновать там победу.

- Насколько важен для шахматиста рейтинг?

- Очень важен. Если у тебя невысокий рейтинг, то приглашения на супертурниры не поступают. Я чувствую себя счастливым оттого, что являюсь вторым шахматистом мира. Но впереди есть Магнус.

Карлсен - очень сильный соперник, головная боль для всех. Чемпион мира в классических шахматах, рапиде и блице. Обыграть его крайне сложно. Но моя цель - опередить Карлсена в рейтинге.

- Вы стали играть более спокойно, не идете на риск. В чем причина изменений?

- На последних турнирах все говорили о том, что пора мне вернутся к старому стилю. Во время турнира претендентов также говорили об этом. Шахматисты соскучились по тому Шахрияру. Говорят, что не хватает спортивной агрессии.

Но есть и другая сторона медали. Рискнул в партии с Дингом Лиреном - результат известен всем. Для достижения результата важен и риск. Но в матчах, где это необходимо.

С помощью агрессивного стиля нельзя войти в мировую десятку. Внутри меня живет тот Шахрияр. Наверное, в какой-то момент от вернется. Многие считают, что в плане игры я стал похож на тренеров, с которыми работал - Дреева и Халифмана.

- Чувствовал ли ты в Берлине поддержку из Азербайджана и из-за рубежа?

- Во время соревнования я крайне редко пользовался телефоном. Во время отдыха выделял 2-3 минуты на социальные сети. Видел, как люди делятся ссылками.

Я считаю, что в азербайджанских шахматах до сих пор не было такой поддержки. По-моему, все верили в то, что я займу первое место в Берлине. Такой поддержки я еще не ощущал.

- Вы дважды побеждали на Мемориале Вугара Гашимова. Как оцениваете свои шансы на выигрыш в Шамкире в третий раз?

- Будет очень интересный состав. В текущем году я потерпел два поражения: одно от Аниша Гири, другое - от Динга Лирена. Оба будут вести борьбу за высокие места в Шамкире.

Магнус не нуждается в представлении. Веселин, Топалов и Сергей Карякин - в числе сильнейших гроссмейстеров мира. Давид Навара демонстрирует агрессивный стиль, может остановить любого соперника.

Очень хочу выиграть 5-й Мемориал В.Гашимова. Потому что стать первым в турнире, где играет Карлсен, это особое удовольствие. Хочу поблагодарить организаторов, которые пригласили на турнир лучших. Очень хочу, чтобы проведение Мемориала В.Гашимова стало традицией.

- Не хотите взять реванш у Динга Лирена за поражение в Берлине?

- Есть два гроссмейстера, которых мне пока не удалось обыграть - это Динг Лирен и Вишванатан Ананд. С китайцем я играл нечасто, а в Берлине он у меня в первый раз выиграл. Ну, а что касается реванша, то встретимся в Шамкире. Не могу дать прогноз о том, как закончатся наши партии.