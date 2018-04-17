Малейка Аббасзаде: «Результаты выпускных экзаменов могут быть действительными в течение 2 лет»

2018-04-17 12:00 | www.apa.az | 7

«Если выпускники прошлых лет хотят участвовать в приемных экзаменах, которые будут проведены в предстоящие годы, тогда они должны расширить свои знания. В будущем желающие поступить в вузы выпускники прошлых лет должны будут так же, как и выпускники текущего года принять участие в выпускных и приемных экзаменах».

Как сообщает АПА, об этом заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

Она сказала, что если выпускники прошлых лет желают принять участие в приемных экзаменах, тогда они должны ознакомиться с учебными программами текущего года.

По словам председателя Совета директоров ГЭЦ, в будущем ожидается, что результаты выпускных экзаменов будут оставаться действительными как минимум в течение 2 лет.