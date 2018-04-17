Министр рассказал о борьбе с налоговыми «уклонистами»

2018-04-17 11:45 | www.oxu.az | 7

Состоялась презентация твиннинг-проекта по поддержке Министерства налогов Азербайджанской Республики в определении трансфертных цен и подготовке мер против случаев уклонения от уплаты налогов.

Как передает Oxu.Az, министр налогов Микаил Джаббаров поблагодарил представителей Евросоюза за оказанную поддержку в реализации данного проекта.

Министр заявил, что Минналогов придает особое значение совершенствованию национального налогового законодательства и налогового администрирования, а также старается применять в налоговой системе Азербайджана передовой мировой опыт:

«Реформы в налоговой сфере служат созданию благоприятной атмосферы для предпринимательства и инвестиций, оптимизации налогообложения, еще большему усовершенствованию налоговой системы.

Предотвращение рисков уклонения от уплаты налогов в коммерческих операциях - одно из основных приоритетных направлений деятельности Минналогов».

Лейла Алиева

