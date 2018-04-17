IFC: Азербайджан смог успешно использовать свои природные ресурсы для развития страны

2018-04-17 13:04 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В течение последнего десятилетия Азербайджан смог успешно использовать свои природные ресурсы, сказала глава местного представительства Международной финансовой корпорации (IFC) Алия Азимова на мероприятии, посвященном учреждению Региональной ассоциации провайдеров кредитной информации в Баку.

По словам главы местного представительства, за эти годы в стране сократился уровень бедности, увеличилось число представителей среднего класса и были предприняты важные шаги для улучшения благосостояния населения.

Однако, продолжила Азимова, экономические реалии в мире, и в частности в Азербайджане меняются, и в этом контексте усиливается роль развития частного сектора.

Азимова отметила, что IFC готова помочь усилению частного сектора и борьбе с сегодняшними вызовами путем привлечения инвестиций и оказания консалтинговых услуг.

Роль Региональной ассоциации и кредитных бюро в развитии частного сектора, по мнению Азимовой, также очень высока, так как поможет снизить уровень дефолтов среди финансовых институтов и других организаций и повысить уровень кредитования.