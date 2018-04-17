В Азербайджане планируют снизить налоговую нагрузку на малые и средние предприятия

2018-04-17 12:26 | www.apa.az | 6

В Азербайджане предусматривается внесение изменений в Налоговый кодекс.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил министр налогов Микаил Джаббаров. По его словам, в Азербайджане планируется снижение налогового бремени для малых и средних предприятий. «Мы планируем облегчить налоговое администрирование и уменьшить налоговое бремя для малых и средних предприятий. По крупным предприятиям планируется совершенствование налогового законодательства с целью повышения прозрачности их деятельности. Это позволит поддержать развитие в стране предпринимательской деятельности».