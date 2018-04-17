В парламенте разрабатываются условия, при которых в Азербайджане возможны ограничение свободы и введение цензуры

2018-04-17 12:31 | www.apa.az | 8

В правила, регламентирующие деятельность СМИ в условиях военного положения, вносятся изменения.

Как сообщает АПА, Комитет по вопросам культуры Милли Меджлиса на сегодняшнем заседании вынес на обсуждение дополнение к закону «О средствах массовой информации».

Согласно дополнениям, в соответствии с законом «О военном положении» материалы и информация СМИ могут подвергаться военной цензуре, а также может быть введен режим особого положения в связи с медиа на территории (территориях), где объявлено военное положение.



Также добавлено, что пока военное положение остается в силе свобода СМИ может быть временно ограничена в рамках объявленных правил.

Проект рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.