Трамп нашел замену своим военным в Сирии

2018-04-17 11:59 | www.oxu.az | 6

Президент США Дональд Трамп рассчитывает заменить американских военных в Сирии на арабских.

Об этом передает Oxu.az со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам собеседника газеты, советник президента по национальной безопасности Джон Болтон уже связался с руководством разведки Египта, чтобы обсудить возможности сотрудничества в регионе.

В Каире пока никак не прокомментировали предложение США.

Вашингтон также обратился к Саудовской Аравии, Катару и Объединенным Арабским Эмиратам с просьбой выделить средства на восстановление северной части Сирии и поддержания там стабильности.

Речь идет о миллиардах долларов, пишет издание. США также хотят, чтобы арабские страны отправили своих военных в регион, который, как ранее заявлялось, американцы скоро покинут.

Это вызвало обеспокоенность некоторых чиновников, так как уход американских вооруженных сил из Сирии может усилить влияние Ирана, России, а также террористических группировок в регионе и привести к восстановлению организации «Исламское государство», считает источник в Белом доме.

Эксперты высказали сомнения в успехе стратегии Вашингтона.

«Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты отправили войска в Йемен, а Египет вряд ли захочет отправлять военных в не подконтрольные сирийскому правительству территории», - сообщил старший научный сотрудник Института Ближнего Востока в Вашингтоне.

Он отметил, что арабские страны могут вообще не согласиться отправить войска туда, где не останется американских вооруженных сил.

В начале апреля Трамп предложил Саудовской Аравии заплатить, если она хочет, чтобы в Сирии сохранялось американское военное присутствие.

Ранее американский лидер заявлял о готовности Соединенных штатов уйти из Сирии сразу после разгрома ИГ.