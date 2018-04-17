В Азербайджане разместят 14 сейсмических станций

2018-04-17 12:05 | www.oxu.az | 5

Продолжается работа в рамках совместного проекта азербайджанских и американских сейсмологов.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Республиканского сейсмологического центра Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Согласно информации, в связи с этим при участии американских сейсмологов - профессора Миссурийского университета Эрика Сондвола, главного инженера сейсмологической лаборатории отдела геологических наук Даниэля Берка, научного сотрудника Миссурийского университета Утку Кочума, а также завотделом Республиканского сейсмологического центра НАНА Хидаята Таирова, завотделом международных связей Республиканского сейсмологического центра НАНА Тельмана Джафарова были проведены работы по технической модернизации четырех станций, заранее размещенных в Гаджигабульском, Нефтчалинском, Гейчайском и Гусарском районах.

Также полученные данными станциями сведения были собраны для обработки. Наряду с этим, в Губинском и Гусарском районах были определены места для размещения еще 14 станций.

Отметим, что цель проекта – проведение сейсмотомографических работ на территории Азербайджана.

Эльвин Пашазаде

