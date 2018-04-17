В этом году AccessBank увеличит капитал

2018-04-17 12:50 | www.apa.az | 15

«В 2018 году AccessBank увеличит капитал».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил I заместитель председателя правления AccessBank Анар Гасанов. По его словам, после последней девальвации в 2017 году, резервы по долларовым кредитам повлияли на капитал. «В прошлом году капитал был повышен акционерами дважды. Это свидетельствует о доверии акционеров к банку и готовности оказать необходимую поддержку. В настоящее время идет работа по очередному повышению капитала».