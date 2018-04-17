Польских депутатов наказали за визит в Азербайджан

2018-04-17 12:07 | www.oxu.az | 5

Европейский парламент наказал трех депутатов за посещение в качестве наблюдателей выборов в Азербайджане.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на польские СМИ, сами политики с таким решением категорически не согласны.

В их числе два польских депутата партии «Право и справедливость» Ришард Чарнецкий и Косма Злотовский, а также британский евродепутат Дэвид Баннерман.

Они больше не смогут участвовать в наблюдательских миссиях Европарламента. Представители Европарламента, которые занимаются мониторингом и поддержкой демократии за пределами ЕС, уведомили об этом руководство Группы европейских консерваторов и реформистов (ECR). Именно в эту фракцию в Европарламенте входят депутаты.

Польские СМИ сообщают, что якобы Чарнецкий и Злотовский отправились в Баку вопреки предупреждениям не делать этого.

«Присутствие этих депутатов на президентских выборах и публичные комментарии стали для нас, мягко говоря, большим сюрпризом», - говорится в письме в адрес ECR, копию которого разместила в твиттере евродепутат Роза Тун.

Также подчеркивается, что, помимо отстранения от участия в дальнейших выборах, Чарнецкого могут ждать дополнительные санкции за «предыдущие действия и заявления, сделанные в Азербайджане и Узбекистане в 2016 году, а также в Армении – в 2017-м».

Поднят вопрос об отстранении депутата из фракции Европейских консерваторов и реформистов.

Вскоре подоспел и ответ самого Ришарда Чарнецкого, который абсолютно не согласен с обвинениями в свой адрес.

«Я рассматриваю все это, как нападение на меня, нападение на попытку бороться за польские интересы через Европарламент, - заявил политик. - Европейские консерваторы и реформаторы придают особое значение отношениям с постсоветским пространством.

Доказательством этому служит тот факт, что в нашу европейскую партию входят сразу четыре партии с Южного Кавказа - две партии из Грузии, одна армянская партия, а также партия из Азербайджана, которая на президентских выборах выдвинула в качестве своего кандидата Гудрата Гасангулиева.

Чтобы вы поняли, насколько важны для поляков в ECR и для самого ECR контакты с постсоветскими странами, могу сказать, что прошлогодний саммит нашей партии проходил в Армении, а в этом году он будет проходить в Азербайджане. Мы считаем, что не следует отворачиваться от стран Южного Кавказа и Центральной Азии. Это будет означать, что мы толкаем эти страны в руки России»

По словам Чарнецкого, информация о том, что их предупреждали не ехать в Азербайджан, не соответствует действительности.

«В Азербайджан отправилась официальная делегации фракции ECR, главой которой был Косма Злотовский. Нас никто официально не предупреждал, чтобы мы не летели в Баку. Никаких писем руководству нашей фракции по этому поводу адресовано не было. Это явное лицемерие Западной Европы.

Когда Дональд Туск после выборов поздравляет президента Ильхама Алиева с победой, у него не бывает никаких проблем. Меркель и Могерини, Рензи и Юнкер также встречались с главой Азербайджана. И только когда польские политики встречаются с Алиевым, возникает недовольство. Критика в отношении нашего визита - пример крайнего лицемерия.

Мы должны продолжать политику президента Леха Качиньского. И это является ключевым вопросом не только для Польши, но и для всего Европейского Союза. Таким образом, мы ограничиваем влияние России в этой области. Природа не любит вакуум. Если нас там нет, тогда там будут русские. Поворачиваясь к региону спиной, мы толкаем Баку, Тбилиси, Ереван или Астану к оружию России.

Заявление, касающееся нас, крайне непрофессиональное. Там указано, что я был в Узбекистане. Это неверно. Я был в Казахстане, Кыргызстане, Монголии, Таджикистане, но я никогда не посещал Узбекистан. Они также ссылаются на мое предполагаемое заявление в Азербайджане, которое я никогда не делал.

Это просто охота. Я рассматриваю происходящее как нападение на меня, нападение на попытку бороться за польские интересы через Европейский парламент. Мы должны сотрудничать с этим регионом!», - заявил Ришард Чарнецкий.