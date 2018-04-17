Экономисты о шансах на девальвацию маната

2018-04-17 12:40 | www.oxu.az | 7

Слухи о девальвации нацвалюты в Азербайджане не имеют под собой экономических оснований.

Об этом в беседе с корреспондентом Oxu.Az сказал азербайджанский экономист Расим Таджетдин.

По его словам, исходя из ситуации, сложившейся в Азербайджане в последнее время, в частности цен на азербайджанскую нефть, можно констатировать, что положение далеко от ситуации, возникшей в 2015 году и повлекшей за собой две девальвации.

«Поступление иностранной валюты в страну, как известно, зависит от цен на нефть. Сегодня стоимость «черного золота» на мировом рынке находятся на уровне 70 долларов за один баррель. Это неплохая цена, и она держится достаточно стабильно. Незначительные колебания не в счет.

Соответственно поток иностранной валюты в Азербайджан тоже стабилен. Так что, с экономической точки зрения я не вижу поводов для беспокойства», - отметил экономист.

С Р.Таджетдином солидарен и другой азербайджанский эксперт в сфере экономики Фуад Ализаде. Он считает, что позиции национальной валюты на сегодня очень устойчивы.

«Речь идет о том, что цены на нефть держатся на уровне выше 70 долларов за баррель, что заметно выше заложенной в бюджете цены на нефть - 45 долларов за баррель», - сказал Ф.Ализаде.

По его словам, это уже привело к заметному росту валютных поступлений в страну.

«Таким образом, нет никакого фундаментального показателя, предвещающего возможную девальвацию маната, и нет оснований ставить под сомнение утверждение Центробанка, что на проводимых с его стороны валютных аукционах предложение валюты превышает спрос.

Но есть еще один важный показатель, это рост экспорта ненефтяной продукции, который по статистике составляет 37%. Это весьма важно, так как бюджет заполняется не только доходами от нефти и газа, но и от продукции ненефтяного сектора», - подчеркнул Ализаде.

Али Мамедов

