Шахрияр Мамедъяров: С помощью агрессивного стиля нельзя войти в мировую десятку

2018-04-17 13:13 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В Шамкире состоится пятый супертурнир по шахматам, посвященный памяти известного гроссмейстера, чемпиона Европы Вугара Гашимова. Турнир, организованный при содействии министерства молодежи и спорта Азербайджана, Федерации шахмат Азербайджана, SOCAR и Synergy Group, будет иметь XXI категорию и соберет десять сильнейших гроссмейстеров.

Посредством официального сайта турнира www.shamkirchess.com все партии турнира и пресс-конференции будут транслироваться в прямом эфире.

Торжественное открытие состоится 18 апреля в Центре Гейдара Алиева в Шамкире. Турнир, состоящий из девяти туров, завершится 28 апреля. Отметим, что победителем Shamkir Chess в 2014-м и 2015-м годах становился чемпион мира Магнус Карслен, а на двух последних турнирах первое место завоевывал азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.

В преддверии турнира участник ShamkirChess 2018 Шахрияр Мамедъяров рассказал о предстоящих шахматных баталиях и турнире претендентов в Берлине, сообщили Trend Life в пресс-службе Shamkir Chess 2018.

- Хотелось бы начать нашу беседу с прошедшего турнира претендентов в Берлине…

- Впервые на турнире претендентов я выступал в качестве фаворита. Как минимум, в соответствии с рейтингом. Поэтому многие ожидали, что в Германии я займу первое место. Любители шахмат верили в меня. И ход турнира показал, что у меня есть возможность занять первое место. Но, учитывая сильный состав, тяжело было давать прогнозы. Поэтому до начала старта говорил о том, что фаворит может занять, как первое место, так и последнее. Потому что каждый турнир важен.

Соревнования началось для меня хорошо: в первом же туре обыграл Сергея Карякина. Затем провел также хорошие партии. Но надо признать – Фабиано Каруана вел просто невероятную борьбу, и побед черными у него было больше. А в таких стартах особенно важно, какое преимущество ты получаешь, действуя черными. С точки зрения возможности занять первое место самая важная партия у меня была сыграна с Динг Лиреном. Я невероятно рисковал, потому в течение нескольких туров никак не мог победить. В тот момент я понимал, что мне просто необходимо выиграть, поэтому пошел на риск. Хотя в случае ничейного результат, я становился лидером турнира. Но мне просто хотелось обыграть Динг Лирена, так как в случае успеха, мог бы оторваться от ближайших конкурентов на 0,5 очка. Поэтому не думал о поражении и пошел на риск. Результат этой партии стал для меня тяжелым ударом. Но затем смог прийти в себя, переиграв Александра Грищука. Однако поражение от Динг Лирена стало одним из самых тяжелых поражений в моей карьере. Если бы я смог обыграть китайца, то возможно стал бы первым на турнире претендентов.

- Что стало для вас сюрпризом на турнире претендентов?

- Были сюрпризы со знаком плюс, и со знаком минус. Некоторые шахматисты показали довольно низкий уровень игры, хотя являются очень сильными гроссмейстерами, и в Берлине не были похожи сами на себя. А Карякин, наоборот, смог перестроиться. После двух поражений многие считали, что шансов у него нет. Но после четырех побед Сергей смог выйти в лидеры, показав свой характер. Это был самый интересный турнир претендентов за последние годы. Вплоть до последнего тура у четырех шахматистов сохранялись шансы на победу.

- Что не хватило Шахрияру для победы на турнире претендентов? Может, не повезло?

- Если на соревновании подобного уровня результат зависит от одной партии, то значит, турнир удался. Обыграй я Динг Лирена, и шансы были бы еще выше. До последнего боролся за победу на турнире, прибавил в рейтинге. Я не согласен со словом «везение». Мы должны признать, что Каруана по праву выиграл в Берлине. Он находился в очень хорошей форме. Даже несмотря на поражение от Карякина, не потерял своей игры, обыграв Ароняна и Грищука. Интересно, что в январе мы выступали в турнире в Вейк-ан-Зее, где Фабиано сыграл не лучшим образом. Некоторые даже говорили о том, что Каруана продолжит играть так же плохо. Но очевидно, что уже в Вейк-ан-Зее он думал о турнире претендентов. И Берлин показал, что он достоит первого места.

- Остались довольны подготовкой к турниру?

- Участие в турнире претендентов подтверждается довольно поздно. Все его участники определяются к ноябрю, так что на подготовку дается три месяца. Но на протяжении года даем согласие на участие в тех или иных соревнованиях, которые рассматриваем в качестве подготовки. До Берлина сыграл в Москве в выставочном матче против юных шахматных звезд. Выступил в Китае, Саудовской Аравии, затем последовал турнир в Вейк-ан-Зее, немецкая Бундеслига, Мемориал Михаила Таля, турнир «Aeroflot». Дал согласие на выступление на многих стартах. Я выступал в общей сложности два месяца на всех этих стартах. Поэтому на подготовку непосредственно к Берлину оставалось всего 20 дней – этого очень мало. За это время провел сборы в Гахе, а также разбирал со своими помощниками домашние заготовки. В будущем будет здорово, если участие на турнире претендентов будет подтверждаться раньше.