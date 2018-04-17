Уничтожен квадрокоптер ВС Армении (ФОТО)

2018-04-17 13:13 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Сегодня в результате бдительности подразделений ВС Азербайджана был своевременно обнаружен и уничтожен квадрокоптер, принадлежащий ВС Армении, который пытался осуществить полеты над позициями азербайджанской армии в Тертерском направлении фронта, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном во вторник.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.