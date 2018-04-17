Исполнительный директор: «AccessBank нацелен на развитие цифрового банкинга»

2018-04-17 12:56 | www.apa.az | 7

AccessBank нацелен на дальнейшее развитие цифрового банкинга.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщила исполнительный директор AccessBank по цифровому банкингу Сабина Гурбанова на I Международной банковской выставке-конференции на тему «Цифровой банкинг и безопасность».

По ее словам, AccessBank своевременно вложил средства в развития IT-инфраструктуры и может идти в ногу с инновациями на рынке. «В настоящее время AccessBank является одним из ведущих банков Азербайджана в сфере цифрового банкинга и предлагает различные инновативные решения своим клиентам. Одним из этих решений является платформа мобильного и интернет-банкинга myAccess. Сегодня, если учитывать эту платформу, а также работу наших филиалов, то можно сказать, что более 70% транзакций проходит через интернет», - сказала С.Гурбанова.