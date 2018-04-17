«Такси 5» за 2 дня до мировой премьеры в CinemaPlus - ВИДЕО

2018-04-17 12:57 | www.oxu.az | 8

В кинотеатре премиум класса «CinemaPlus», расположенном в ТЦ «Gənclik Mall», за 2 дня до мировой премьеры - 17 апреля в 19:40 пройдет показ фильма «Такси 5» производства Франции с профессиональным азербайджанским дубляжом.

Дубляж подготовлен студией «Cinemazadeh» в 2018 году.

На мероприятии будут присутствовать актеры, которые принимали участие в дубляже фильма.

Фильм озвучили: Алихан Раджабов, Вюсал Муртузалиев, Кямаля Пириева, Мехин Гумбатова, Зюмрюд Бадалова, Вюсал Гаджигедир, Кямран Агабалаев, Саид Низами, Ровшан Мамедли, Вугар Гусейнов, Хатаи Али, Вюсал Мустафаев и Мушфиг Мирзоев.

Главный редактор дубляжа - Хатаи Али, режиссер - Ровшан Мамедли, звукорежиссер - Азад Велиев, звукооператор - Орхан Гасанли, переводчик - Гамар Афшани, пост-продакшн супервайзер - Вюгар Исламзаде, главный продюсер - Джафар Ахундзаде.

Режисером фильма является Франк Гастамбид. Главные роли исполняют Сальваторе Эспозито, Франк Гастамбид и Сабрина Уазани.

По сюжету фильма офицер, переведенный в полицейский участок города Марсель, назначается ответственным за поимку банды итальянских грабителей на мощных автомобилях Ferrari. А на помощь ему приходит старшая племянник Даниэля, ужасного водителя на легендарном белом такси.

Кинотеатр «CinemaPlus» всегда готов радовать вас лучшими премьерами в мире кино и делать сюрпризы.