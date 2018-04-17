ЕС поможет Азербайджану в разработке встречных мер против уклонения от налогов (ФОТО) (версия 2)

2018-04-17 13:19 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Новый твиннинг-проект при поддержке Европейского союза (ЕС) поможет Азербайджану повысить административный потенциал в налоговой сфере, сказал во вторник министр налогов страны Микаил Джаббаров на презентации твиннинг-проекта "Поддержка министерства налогов при определении трансфертных цен и разработки встречных мер против уклонения от налогов". По его словам, в условиях все более растущей глобализации и усиливающейся роли транснациональных корпораций мировая экономика сталкивается с новыми вызовами, многие из которых создают опеределенные сложности для работы налоговых органов. "Один из таких вызовов - трансфертные цены. Существуют различные схемы решения подобных вопросов. Азербайджан все больше и больше интегрируется в мировую экономику. Поэтому контроль трансфертных цен стоит на повестке дня и для решения вопроса нам необходим большой опыт", - сказал Джаббаров. Он отметил, что Еврокомиссия положительно отреагировала на инициативу Азербайджана о запуске твиннинг-проекта. "Был проведен соответствующий тендер и твининг-партнерами Азербайджана выбраны греческая налоговая администрация и греческий Международный и Европейский экономический правовой центр. Они и разработали данный проект", - отметил министр. Джаббаров также добавил, что ранее министерство успешно реализовало три совместных с ЕС твиннинг-проекта. Посол ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас, в свою очередь, отметил, что стоимость проекта составляет 1,2 миллиона евро, а его реализация займет 24 месяца. (Автор: Максим Цурков)