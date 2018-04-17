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В правила вещания социальных реклам на общественном телевидении вносятся дополнения

2018-04-17 13:11 | www.apa.az | 7

В ходе сегодняшнего заседания Комитета Милли Меджлиса по культуре были вынесены на обсуждение дополнения в закон «Об общественном телерадиовещании».

Как сообщает АПА, согласно проекту, на общественном телевидении социальная реклама будет транслироваться в соответствии с законом «О рекламе».

Согласно дополнению в закон, рекламы, транслируемые в программах общественного вещания (передачах), должны быть понятными и отличаться от элементов программ (передач) визуально или акустически.

Согласно другому дополнению, спонсорская реклама должна транслироваться с условием указания спонсора. Спонсорская реклама может транслироваться визуально или посредством аудио с условием предоставления информации только об имени спонсора, сферы деятельности и товаре, а также указания логотипа фирмы посредством бегущей строки. Продолжительность каждой спонсорской рекламы, транслируемой на общественном телевидении, не должна превышать двух минут.

Проект рекомендован для рассмотрения на заседании парламента. 

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