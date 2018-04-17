В Баку подует сильный ветер

2018-04-17 13:18 | www.oxu.az | 7

В Баку и на Абшеронском полуострове 18 апреля ожидается переменная облачность, ночью и утром в некоторых местах будет туман. Юго-западный ветер днем усилится.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на полуострове ночью составит 6-8°, днем 13-18°, в столице - ночью 6-8°, днем 16-18° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 769 мм ртутного столба. Относительная влажность - 45-50%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако в первой половине дня в некоторых горных районах будут грозы, пойдут кратковременные дожди. Утром в некоторых местах туман, будет дуть временами усиливающийся юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 19-24°, в горах - ночью -2-3°, днем 8-13° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, порывистый гилавар и снижение атмосферного давления могут вызвать беспокойство у метеочувствительных людей.