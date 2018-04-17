Глава МВД Грузии: «Без обеспечения безопасности экономическое развитие в регионе не может быть устойчивым»

2018-04-17 13:26 | www.apa.az | 7

«Без обеспечения безопасности никакое экономическое развитие не может быть скорым и устойчивым».



Как сообщает местное бюро АПА, об этом сказал министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария на встрече с бизнесменами.

Министр отметил связь важных областей экономики с безопасностью: «Мы живем в регионе, который сталкивается с достаточно серьезными угрозами. Мы очень хорошо понимаем, что такие области экономики, как туризм и транзит, энергетика напрямую связаны с безопасностью».



Г. Гахария ознакомил бизнесменов с реформами, проводимыми в МВД.