В будущем возможна прокачка по TANAP газа из Ирака

2018-04-17 13:27 | www.apa.az | 7

«Строительные работы по проекту Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) к настоящему времени выполнены на 93%».

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил генеральный директор консорциума TANAP Салтук Дюзйол азербайджанским журналистам на брифинге в Эскишехер.

«Всего к настоящему времени проложено 1340 км трубопровода. Коммерческие поставки азербайджанского газа по Транс-Анатолийскому газопроводу начнутся в июле 2018 года. В будущем возможна прокачка по TANAP газа из Ирака. В июне 2019 года мы будем готовы к закачке газа в Транс-Адриатический газопровод. Несмотря на то, что к этой дате сам TAP готов не будет, мы со своей стороны хотим выполнить все работы заблаговременно. В марте 2020 года азербайджанский газ пойдет в Европу по TAP».

Он добавил, что до сих пор на строительные работы по проекту Транс-Анатолийского газопровода израсходовано 5,6 млрд. долларов, всего же планируется израсходовать 7,99 млрд. долларов.