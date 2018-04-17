Мэй рассказала об «инструкциях из Вашингтона»

2018-04-17 13:30 | www.oxu.az | 7

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объяснилась перед парламентом по поводу военного вмешательства в Сирии.

Об этом сообщает Oxu.az со ссылкой на Euronews.

По ее словам, удар не был попыткой угодить Соединенным штатам.

«Мы не следовали по указке США, а защищали национальные интересы. Мы не должны допустить, чтобы применение химоружия считалось нормой», - сказала она.

Глава правительства добавила, что действия не были согласованы с парламентом из-за необходимости быстро принять решение.

«Правительство имеет право поступать по своему усмотрению, а к парламенту обращаться позднее», - отметила Мэй.

Ранее лидер британской парламентской оппозиции, лейборист Джереми Корбин раскритиковал решение премьер-министра нанести удар по Сирии вместе с США и Францией и потребовал представить его юридическое обоснование.

Он также заявлял, что Мэй должна отчитываться перед парламентом своей страны, а не перед Вашингтоном.