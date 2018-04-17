Volkswagen поменяет логотип

2018-04-17 13:52 | www.oxu.az | 7

Компания Volkswagen намерена изменить логотип и сделать его «более соответствующим духу времени».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Bloomberg, это связано с подготовкой к выпуску целой линейки электромобилей и попыткой восстановить имидж марки после дизельного скандала.

Одновременно бренд хочет перестать выглядить «слишком немецким», заявил глава маркетинга производителя Йохен Зенгпиль.

Последний раз Volkswagen менял логотип в 2012 году. Он стал более трехмерным, но в целом не сильно отличался от тех, что использовались ранее.

Новую эмблему представят в 2019-м. По словам Зенгпиля, логотип адаптируют таким образом, чтобы он привлекательно смотрелся и на автомобилях, и на экранах смартфонов.

«В последние годы компания находится не в самой лучшей форме, - заявил Зенгпиль. - Марка потеряла часть своей эмоциональной привлекательности, пытаясь быть «слишком немецкой». И дело не только в дизельгейте».

Топ-менеджер считает, что Volkswagen нужно сталь более «веселым и ярким», а также подчеркнуть свою инновационность, чтобы оправдать более высокие цены на автомобили марки.