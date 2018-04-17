Оглашены сроки подключения TANAP к газораспределительной сети Турции (версия 2)

2018-04-17 13:34 | www.trend.az | 7

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ЭСКИШЕХИР /Trend/ - Проект строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP) уже завершен на 93 процента.

Об этом во вторник на пресс-конференции в турецком городе Эскишехир сказал глава консорциума ТANAP Салтук Дюзйол.

По словам главы консорциума, уже построено 1 340 километров трубопровода. TANAP будет подключен к национальной газораспределительной сети Турции в июле 2018 года, добавил Дюзйол.

Глава консорциума отметил, что акционеры TANAP уже привлекли 3,75 миллиарда долларов от международных финансовых организаций, всего же на реализацию проекта было затрачено свыше 5,6 миллиарда долларов. Общая стоимость TANAP, добавил Дюзйол, оценивается в восемь миллиардов долларов.