В Турции до смерти избили азербайджанку

2018-04-17 13:42 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА со ссылкой на «Haberler.com», об обнаружении тела 33-летней азербайджанки Тюркай Исаевой сегодня утром в полицию сообщили ее соседи. Согласно информации, мать двух детей Т.Исаева была избита до смерти. Для установления причины смерти назначена экспертиза.

Сотрудники полиции просмотрели видеокадры, которые запечатлены установленной в здании камерой безопасности. По словам жильцов, в квартире, в которой проживала азербайджанка, часто происходили скандалы, вместе с ней оставались работающие в ночных клубах женщины.

В связи с данным фактом возбуждено уголовное дело, ведется расследование.