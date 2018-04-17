SOCAR Turkey Enerji A.Ş заключила сделку по покупке 7% доли в проекте TANAP

2018-04-17 13:43 | www.apa.az | 6

Турецкая «дочка» Госнефтекомпании Азербайджана - компания SOCAR Turkey Enerji A.Ş заключила сделку по покупке 7% доли в проекте Транс-Анатолийского газопровода (TANAP).

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил генеральный директор консорциума TANAP Салтук Дюзйол азербайджанским журналистам на брифинге в Эскишехер. «SOCAR Turkey Enerji A.Ş уже официально стала акционером проекта TANAP с долей 7%. Сделка по покупке этой доли была завершена в конце марта 2018 года».