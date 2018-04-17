SOCAR завершила сделку по приобретению доли в TANAP

2018-04-17 13:52 | www.trend.az | 6

ЭСКИШЕХИР /Trend/ - Компания SOCAR Turkey Enerji стала обладателем семипроцентной доли в проекте Трансанатолийского трубопровода (TANAP), сказал во вторник на пресс-конференции в турецком городе Эскишехир глава консорциума ТANAP Салтук Дюзйол.

Соответствующая сделка была завершена в конце марта 2018 года.

Таким образом, долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.