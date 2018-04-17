В Баку пройдет международный форум «Каспий и Центральная Азия –торговля, логистика, нефтепереработка»

2018-04-17 13:53 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - III Международный форум SOCAR «Каспий и Центральная Азия –торговля, логистика, нефтепереработка», совместно организованный Бакинской Высшей школой нефти (БВШН) и британской компанией Confidence Capital Ltd, пройдет 23-26 апреля этого года в столице Азербайджана.

Посвященный 95-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, он является важнейшим событием в нефтяном календаре региона. Участниками форума, на котором ожидаются выступления более 45 докладчиков, станут свыше 250 делегатов из 20 стран мира.

В фокусе этого международного мероприятия, который продлится три дня, будет анализ последних тенденций и перспектив развития сотрудничества в Каспийском регионе и Центральной Азии в области переработки, торговли и экспорта углеводородов. Состоится также обмен практической информацией по основным направлениям развития нефтегазовой индустрии, необходимой для принятия как стратегических решений, так и ведения ежедневных операций.

Первый день мероприятия его участники посвятят обсуждению целевых рынков нефти и нефтепродуктов, их ценообразованию и транспортировке в Каспийском регионе и Центральной Азии. В ходе презентаций на форуме будут рассмотрены трубопроводная, железнодорожная и морская логистика нефти и нефтепродуктов из региона и существующие и перспективные направления экспорта газа, состоятся обсуждения по таким вопросам, как эффективное управление проектами нефтепереработки и модернизации. В третий день будет представлен обзор технологического состояния предприятий нефтехимии Прикаспийского и Центрально-Азиатского регионов, проведен анализ спроса и предложения на продукты нефтехимии в регионе и его экспортного потенциала, а также рассмотрен опыт SOCAR в развитии сложных нефтехимических производств.