В Армении объявили «бархатную революцию»

2018-04-17 13:53 | www.apa.az | 8

Лидер протестующих в Ереване, глава оппозиционной партии Армении «Гражданский договор» Никол Пашинян объявил начало «бархатной революции». Протестующие против кандидатуры Сержа Саркисяна на пост премьера демонстранты блокируют входы в здания различных государственных ведомств.Действиями демонстрантов руководит депутат парламента Никол Пашинян.Заблокированы входы в здания МИД, генпрокуратуры, комитета по госдоходам. Сегодня Н.Пашинян заявил о начале ненасильственной бархатной революции.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на ТАСС.

«В стране назревает революционная ситуация. В городах Гюмри, Иджеван, Ванадзор, Капан и Метсамор протестующие блокируют улицы и межгосударственные дороги. Люди не идут на работу, начались массовые забастовки», — сказал он и добавил, что революция должна быть «народной и мирной».

В данный момент в парламенте Армении проходит заседание, на котором обсуждается вопрос о назначении бывшего президента страны Сержа Саркисяна на пост премьер-министра, против чего протестуют сторонники Пашиняна. Кандидатуру Саркисяна выдвинула правящая Республиканская партия.

Митингующие с утра начали блокировать подъезды к зданию парламента в Ереване, радикальная оппозиция проводит шествие по центру города, также в разных районах происходят локальные стычки с полицией. По данным оппозиции, в отделение были доставлены 30 протестующих. Полиция предупредила о возможном применении силы.

Напомним, 16 апреля сторонники Пашиняна уже блокировали улицы Еревана и попытались прорваться к зданию парламента, в результате полиция вынуждена была применить спецсредства. В результате стычки в больницах оказались 12 человек. Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту массовых беспорядков.

Отметим, в декабре 2017 года Армения отказалась от президентской формы правления и стала парламентской республикой. Решение было принято после референдума. Согласно официальным данным Центризбиркома страны, за конституционную реформу проголосовали 63,37 процента избирателей (около 825 тысяч человек), против — 32,32 процента (421 тысяча граждан). Окончательный переход на новую форму правления состоится после избрания премьер-министра.

Серж Саркисян покинул пост президента страны 9 апреля 2018 года. Он занимал его 10 лет.