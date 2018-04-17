Главарь ростовской ячейки ИГ подорвался при задержании

2018-04-17 14:06 | www.apa.az | 7

Главарь ячейки сторонников группировки «Исламское государство», планировавших теракты в Ростовской области, погиб при задержании.



Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, информация об этом поступила из ФСБ.

Члены ячейки готовили атаки с применением оружия и самодельных взрывных устройств на юге страны.

Во время спецоперации погиб главарь местного подразделения. Он оказал сопротивление и привел в действие самодельное взрывное устройство (СВУ), в результате чего получил несовместимые с жизнью ранения.

Задержаны трое членов группы. На месте происшествия нашли автомат АК-74, ручные гранаты и инструкции по изготовлению СВУ.

Начаты оперативно-розыскные мероприятия.