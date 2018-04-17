В Армении задержан сын главного оппозиционера - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

2018-04-17 14:22 | www.oxu.az | 8

Сын депутата Национального собрания Никола Пашиняна - Ашот Пашинян в числе лиц, подвергнутых приводу.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Armtimes.com.

Сообщается, что сегодня с утра в территориальные подразделения управления полиции по Еревану были подвергнуты приводу 29 граждан. Согласно тому же источнику, задержанные обвиняются в административных правонарушениях.

13:24

На митинге на площади Франции организатор протестного движения депутат Национального собрания Никол Пашинян объявил о начале народной бархатной революции, сообщает Oxu.Az со ссылкой на News.am.

Пашинян рассказал своим сторонникам о требовании полиции прекратить митинг и о том, что, получив отказ, полиция задержала десятки его сторонников.

Он сообщил собравшимся, что полиция скопила большие силы.

«Но мы поступим иначе. Пойдем шествием и парализуем деятельность других государственных ведомств. Там, где удастся войти, войдем и проведем сидячие акции протеста.

Где не удастся, будем сидеть перед зданиями, не позволяя никому войти в здание, а выйти при условии присоединения к митингу», - заявил Пашинян, подчеркнув, что акция будет мирной, без насилия.

В это же время правоохранительные органы усиливают режим безопасности в здании парламента Армении, все входы и выходы контролируются полицейскими, сообщает Sputnik.

Колючей проволокой заблокированы все подъездные пути к парламенту. Небольшой охраняемый проезд оставлен лишь у депутатского входа.

В здании парламента также дежурят подразделения Службы госохраны.

12:33

Полиция Армении распространила видеоматериал, в котором видно, как участники акции протеста применили по отношению к полицейским насилие.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ, в видеоматериале видно, как участники акции протеста отказались подчиняться законным требованиям полицейских, затем применили по отношению к полицейским насилие, кидая в них заграждения, камни и прочие предметы, чем причинили полицейским травмы.

12:13

В столице Армении Ереване после вчерашних массовых акций протеста полиция блокировала проспект Баграмяна, где расположено здание парламента.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, кроме того, к зданию парламента силовики стянули спецтехнику, в частности, водометы и бронетехнику.

Отмечается также, что полицейские во главе с замначальника ереванской полиции полковником Валерием Осипяном прибыли в разбитый на площади Франции в центре Еревана палаточный городок оппозиционеров, требуя встречи с лидером протестного движения, депутатом парламента Армении Николом Пашиняном.

Пашинян ранее призвал своих сторонников блокировать все подступы к парламенту, где во вторник должно пройти голосование относительно нового премьер-министра.

Напомним, что 16 апреля в центре Еревана демонстранты вышли на демонтстрацию против выдвижения кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера Армении. На проспекте Баграмяна между участниками акции и полицией прошли столкновения. Полицейские применили спецсредства.