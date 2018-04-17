Полад Бюльбюльоглу: «Нужно усиливать внимание к пропаганде русского языка»

2018-04-17 14:26 | www.apa.az | 8

17 апреля в пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошел IV Международный форум русскоязычных вещателей.

Как сообщает московский корреспондент АПА, в мероприятии приняли участие генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, председатель Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации Екатерина Ларина.

Форум проходил при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Министерства иностранных дел Российской Федерации и Россотрудничества.

Участники Форума обсудили тенденции развития и роль русскоязычного вещания в мире, необходимость создания общей платформы для подкастов, актуальные политические вопросы для русскоязычного вещания за рубежом, взаимодействие русскоязычных вещателей, работающих за границей, и вещателей в России.

Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы рассказал о роли русского языка в медиапространстве Азербайджана и его влиянии на все постсоветские страны:

«Если абстрагироваться от политической ситуации сегодняшнего дня, которая действительно является очень сложной, в том числе и в информационном пространстве, мне хотелось бы подчеркнуть, что влияние русского языка в наших странах остается очень весомым, на примере того же Азербайджана. У нас очень много достаточно серьезных, солидных, читаемых русскоязычных сайтов, популярные информационные агентства работают на двух языках – азербайджанском и русском».

Говоря об изучении русского языка, посол подчеркнул, что Азербайджан сохранил русский сектор обучения в школах и университетах:

«В Азербайджане сохранено более 300 общеобразовательных школ на русском языке, которые были созданы еще в Советском союзе, практические во всех вузах сохранились секторы обучения на русском языке, у нас работает Славянский университет, в котором кроме русского ведется преподавание и на других славянских языках, у нас два филиала российских вузов – МГУ, где ведется преподавание на русском языке и в прошлом году был открыт филиал Медицинского университета им. Сеченова».

«В Азербайджане русскоязычное пространство имеет очень большое влияние. Я с удовольствием пришел на этот Форум русскоязычного вещания. Мне кажется, это не только радио, но и сайты, и газеты, и телевидение. На азербайджанском телевидении идут русские версии новостей, есть передачи на русском языке, куда при необходимости добавляются титры на азербайджанском языке. Как председатель Фонда, мне кажется, очень важным качественно сохранять это пространство. Не секрет, что сейчас в угоду количеству качество вещания и качество русского языка, к сожалению, снижается. Одним из вопросов Форума может быть и качество русского языка. Мне хотелось бы подчеркнуть, что постсоветское пространство, страны СНГ, которые говорят на русском языке, все-таки нуждаются в поддержании именно качества языка. Нужно усиливать внимание к пропаганде русского языка, чтобы им пользовалось большее количество людей, заинтересовывать молодое поколение, чтобы оно учило его. Это серьезная проблема и ее стоит обсуждать на таких форумах», - заявил Полад Бюльбюль оглы.