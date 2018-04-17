Почему в Баку пропал интернет?

2018-04-17 14:38 | www.oxu.az | 10
Приблизительно в течение двух часов сразу в нескольких районах Баку отсутствовал интернет.
Как передает Oxu.Az, Интернет начал работать в 13:05.
Местные провайдеры подтвердили информацию о проблемах в Интернете по столице, но отказались комментировать причины отсутствия сети.
В Министерстве связи и высоких технологий Азербайджана сайту сообщили, что в настоящее время проблем в подаче Интернета столичным провайдерам нет.
«В Баку есть несколько провайдеров, которые получают Интернет от «AzerTelecom». Проблемы возникли именно там. Данная проблема была устранена в течение короткого времени.
Именно по этой причине в ряде районов Баку отсутствовал интернет», - пояснил в свою очередь руководитель Интернет-форума Азербайджана Осман Гюндюз.