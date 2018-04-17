В Афганистане неизвестные напали на мирных граждан, шестеро погибли

2018-04-17 14:14 | www.trend.az | 8

Неизвестные вооруженные люди совершили нападение на группу мирных граждан в провинции Гур на западе Афганистана, шесть человек погибли, двое похищены, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на местные источники, передает РИА Новости.

Инцидент произошел на автомагистрали, соединяющей провинции Гур и Герат. Как заявил агентству один из очевидцев случившегося, два человека в военной форме остановили транспортное средство, в котором находились мирные граждане, и открыли огонь. Среди пассажиров находились женщины и дети, но им удалось покинуть место происшествия.

По данным представителя полиции Мохаммада Икбала Низами, жертвами нападения стали три человека, еще двое получили ранения.