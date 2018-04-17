Филип Вуянович: В период президентства Ильхама Алиева укрепилась стабильность в беспокойном регионе

2018-04-17 14:51 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президент Черногории Филип Вуянович поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с убедительной победой на президентских выборах, состоявшихся в стране 11 апреля.

«Хочу передать самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего переизбрания Президентом Азербайджана. Ваша убедительная победа на выборах - ясное доказательство удовлетворенности азербайджанского народа успехами, которых страна достигла под Вашим руководством в предыдущие периоды Вашего президентства, а также полной веры в Вашу способность умело управлять страной в нынешний сложный период. Уверен, что Ваше переизбрание Президентом Азербайджана приветствовалось и международным сообществом. Потому что в период Вашего президентства было обеспечено не только благосостояние азербайджанского народа, но и укрепилась стабильность в беспокойном регионе.

Пользуясь этой возможностью, выражаю Вам признательность в связи с еще большим укреплением отношений высокого уровня между Черногорией и Азербайджаном. Уважаемый Президент, желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в деятельности на высоком государственном посту. Прошу принять мои заверения в глубочайшем почтении», - говорится в послании.

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