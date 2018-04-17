Генпрокурор обратился к российскому коллеге в связи с провокацией против Азербайджана на портале «Известия»

2018-04-17 14:46 | www.apa.az | 8

Генпрокурор Закир Гаралов направил обращение генеральному прокурору России Юрию Чайке в связи с опубликованной на информационном портале газеты «Известия» «Iz.ru» информацией, в которой был продемонстрирован флаг и другие лозунги сепаратистского режима, незаконно созданного на оккупированных территориях Азербайджанской Республики.

Как сообщили АПА в пресс-службе Генпрокуратуры, в обращении решительно осуждаются противозаконные действия, направленные против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Также выражена уверенность в том, что допущенная редакцией портала провокация, которая вызвала широкий резонанс в обществе, будет объективно и справедливо расследована, указанным действиям в ближайшее время будет дана правовая оценка.

Отметим, на сайте газеты «Известия» было размещено интервью с бывшим президентом Армении, который в настоящее время баллотируется на пост премьер-министра Сержем Саркисяном.



Интервью, которое взял журналист Алексей Забродин, было подкреплено фотографией на билборде с флагом самопровозглашенного сепаратистского режима Нагорного Карабаха и надписью «Добро пожаловать в Свободный Арцах».



Один из вопросов в интервью с С.Саркисяном касается нагорно-карабахского конфликта.



Отметим, главным редактором основанной в 1917 году газеты «Известия» сегодня является Арсений Оганесян.

