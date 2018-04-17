Гройсман: Выход из СНГ не повлияет на экономику Украины

2018-04-17 14:51 | www.apa.az | 8

Прекращение сотрудничества с СНГ не повлияет на экономику Украины.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, так считает премьер-министр страны Владимир Гройсман.

На минувшей неделе президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ и «окончательно закрыть» украинское представительство при соответствующих институтах в Минске. По мнению президента, Киеву нужно необходимо пересмотреть всю законодательную базу, заключенную Украиной в рамках СНГ, на предмет соответствия национальным интересам. При этом Украина юридически не является членом СНГ, так как не ратифицировала устав этой организации.

«Я не думаю, что это может повлиять каким-то образом на экономику», - сказал Гройсман в эфире украинского телеканала ICTV, комментируя влияние на украинскую экономику решение Киева прекратить сотрудничество с СНГ.

По его словам, сейчас МИД готовит соответствующие документы, которые будут обсуждаться в кабинете министров.

Представитель президента в Раде Ирина Луценко ранее пояснила, что президент выступает за денонсацию отдельных договоров в рамках СНГ, за исключением тех, которые касаются транзита, признания дипломов и трудоустройства.

Отметим, после смены власти на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило о намерении отказаться от участия в работе Содружества независимых государств. Позднее глава исполкома СНГ Сергей Лебедев призвал Киев к активному сотрудничеству в рамках интеграционного объединения, отметив, что оно пошло бы на пользу и Украине, и другим странам-членам.