Россия может рассмотреть поставки С-300 в Сирию

2018-04-17 14:44 | www.oxu.az | 7

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал большое интервью BBC, в котором, в том числе, рассказал о российской позиции по ракетному удару по Сирии.

Об этом Оxu.az сообщает со ссылкой на телеканал.

«Вы ссылаетесь на слова лидеров Франции, Великобритании и США, когда говорите о событиях в Думе. Но, честно говоря, все их доказательства основываются на сообщениях, распространенных СМИ, а также постах в соцсетях.

Те самые канистры...Знаете, я ведь тоже видел эту фотографию. Канистры лежали на кровати, а сама кровать была ровно застелена - так, как будто на ней никто не лежал. А вспомните окна - стекла на фотографии были целыми. Как такое возможно?

Так что послушайте - вам нужно посерьезнее относиться к своим доказательствам», - отметил глава российского МИД.

Также, по словам Лаврова, Россия готова рассмотреть все необходимые шаги для укрепления обороноспособности Сирии, включая поставки зенитных ракетных систем:

«Президент Путин поднимал этот вопрос. Он напомнил, что несколько лет назад, по просьбе наших партнеров, мы приняли решение не поставлять С-300 в Сирию. Сейчас, когда этот акт агрессии был предпринят США, Францией и Великобританией, мы можем рассмотреть вопрос, как защитить сирийское государство».