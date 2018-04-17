Главарь ячейки ИГ в России подорвался при задержании - ВИДЕО

2018-04-17 14:47 | www.oxu.az | 8

Главарь ячейки сторонников группировки «Исламское государство» (ИГ), планировавших теракты в Ростовской области, погиб при задержании, сообщили в ФСБ.

Как передает Oxu.Az, члены ячейки готовили атаки с применением оружия и самодельных взрывных устройств на юге страны.

Во время спецоперации погиб главарь местного подразделения. Он оказал сопротивление и привел в действие самодельное взрывное устройство (СВУ), в результате чего получил несовместимые с жизнью ранения.

Задержаны трое членов группы. На месте происшествия нашли автомат АК-74, ручные гранаты и инструкции по изготовлению СВУ.

Начаты оперативно-розыскные мероприятия.

А.Мамедов

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