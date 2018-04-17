Увеличился товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС

2018-04-17 14:54 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - По предварительным данным, объем взаимной торговли Казахстана с государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в январе-феврале 2018 года в денежном эквиваленте составил 2,6 миллиарда долларов США, что на 6,1 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает комитет по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

В частности, объемы экспорта Казахстана в страны ЕАЭС за отчетный период в денежном эквиваленте составили 839 миллионов долларов (на 7,9 процента выше показателя января-февраля прошлого года), в свою очередь импорт из стран ЕАЭС составил 1,7 миллиарда долларов (на 5,3 процента выше показателя января-февраля прошлого года).

В общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС на Россию приходится 91,6 процента, Кыргызстан - 4,5 процента, Беларусь - 3,8 процента и Армению - 0,1 процента.

Договор о вступлении Казахстана в ЕАЭС вступил в силу 1 января 2015 года.