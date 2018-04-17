Лавров: Россия продолжит добиваться уважения суверенитета Сирии

2018-04-17 14:58 | www.trend.az | 7

Россия продолжит добиваться уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе приема по случаю Пасхи, передает РИА Новости.

"Эскалация ситуации вокруг Сирии, безусловно, негативно влияет на всю систему международных отношений. Россия будет и впредь настойчиво добиваться уважения суверенитета, территориальной целостности САР, всех стран этого и других регионов", — сказал Лавров.

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