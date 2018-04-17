Начался Пленум Конституционного суда в связи с результатами президентских выборов в Азербайджане

2018-04-17 15:04 | www.apa.az | 7

Сегодня в Азербайджане началось заседание Пленума Конституционного суда.

Как сообщает АПА, на заседании рассматривается вопрос утверждения протокола ЦИК в связи с итогами президентских выборов 11 апреля 2018 года и объявления результатов выборов.

Объявивший Пленум открытым председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев представил состав судей и секретаря суда. На заседании выступающий с докладом судья ознакомил присутствующих с информацией о назначении даты, проведении и результатах президентских выборов.

Было доведено до сведения, что Центральная Избирательная Комиссия объявила о том, что в Конституционный суд для утверждения были представлены протокол в связи с выборами президента 11 апреля и принято решение о представлении в Конституционный суд документов об итогах проведенных выборов.