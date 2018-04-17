Никол Пашинян призвал протестующих придти сегодня вечером на митинг в центре Еревана

2018-04-17 15:06 | www.apa.az | 8

Сегодня митинг состоится на столичной Площади Республики.

Как сообщает АПА со ссылкой на news.am, об этом заявил у здания МИД Армении лидер инициативы «Мой шаг», руководитель партии «Гражданский договор» Никол Пашинян, который со сторонниками вернулся на эту территорию после того, как они окружили здания ряда ведомств и оставили там группы для дежурства.

Пашинян обратился к своим сторонникам со следующими словами: «Как только двери ведомств откроются, сразу же по нескольку человек ложитесь в проходах, а остальные пусть входят внутрь и без какого-либо насилия проводят сидячие забастовки».

Напомним, что Никол Пашинян на Площади Франции 17 апреля объявил о начале "бархатной" революции в стране. Он призвал всех выйти на улицы, парализовать деятельность государственных ведомств и организовать сидячие забастовки. После этого стартовало шествие, в ходе которого демонстранты начали окружать здания разных ведомств. На этот момент заблокированы здания Генпрокуратуры, Кассационного суда, МИД, Комитета госдоходов.