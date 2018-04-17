Ирландец засудил жену за «невыносимое» поведение тещи

2018-04-17 15:00 | www.oxu.az | 8

Житель Ирландии заявил своей жене, что выставит ей счет за размещение тещи у них дома, и подал на нее в суд.

Об этом Oxu.az сообщает со ссылкой на издание Irish Times.

В суде по семейным делам он отметил, что 78-летняя теща «нарушила границы приличия», когда гостила у них дома.

Ирландец обвинил мать жены в том, что она могла зайти без стука в их спальню в одном нижнем белье, перекладывала носки, белье и рубашки в его гардеробе, пока он мылся.

Последней каплей стал случай, когда он смотрел концерт около полуночи, а женщина повысила на него голос, потому что звук телевизора мешал ей спать.

По словам мужчины, присутствие тещи разрушило их брак из-за расходов на нее и постоянных ссор, вызванных ее поведением. Также он отметил, что потратил 900 евро на растения и кусты, которые мать жены выбросила из-за того, что они ей не понравились.