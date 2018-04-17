Закир Гаралов обратился к российскому коллеге

2018-04-17 15:14 | www.oxu.az | 7

Генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов направил обращение российскому коллеге Юрию Чайке в связи с опубликованной на информационном портале газеты «Известия» «Iz.ru» информацией, в которой был продемонстрирован флаг и другие лозунги сепаратистского режима в оккупированном Карабахе.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры, в обращении решительно осуждаются противозаконные действия, направленные против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Также выражена уверенность в том, что допущенная редакцией портала провокация, которая вызвала широкий резонанс в обществе, будет объективно и справедливо расследована, указанным действиям в ближайшее время будет дана правовая оценка.

Напомним, что на сайте газеты «Известия» ранее было размещено интервью с бывшим президентом Армении Сержем Саргсяном, который в настоящее время баллотируется на пост премьер-министра.

Интервью, которое взял журналист Алексей Забродин, было подкреплено фотографией на билборде с флагом самопровозглашенного сепаратистского режима Нагорного Карабаха и надписью «Добро пожаловать в Свободный Арцах».

Один из вопросов в интервью с Саргсяном также касался нагорно-карабахского конфликта.

Отметим, что главным редактором основанной в 1917 году газеты «Известия» является Арсений Оганесян.