Религиозный лидер Грузии и председатель Совета муфтиев России поздравили президента

2018-04-17 15:31 | www.apa.az | 5

Католикос-Патриарх всея Грузии и Архиепископ Мцхетский и Тбилисский и митрополит Пицунды и Цхум-Абхазети Илия II поздравил Ильхама Алиева с избранием на пост президента Азербайджана.

Как сообщает АПА, в поздравительном письме говорится:

«От всей души поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Азербайджанской Республики. Это проявление высокого доверия и любви народа вашей страны. Желаю Вам крепкого здоровья, а Вашей стране – процветания и благополучия».

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, муфтий шейх Равиль Гайнутдин также поздравил Ильхама Алиева с избранием его на пост президента: «От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России и от себя лично сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Азербайджанской Республики. Ваша убедительная победа показывает, насколько народ братского Азербайджана ценит перемены к лучшему и успехи, которые были достигнуты в республике за предыдущие годы Вашего руководства. Желаю вам и в Вашем лице Азербайджанской Республике устойчивого и поступательного развития, новых достижений в экономике, науке и культуре, благополучия, счастья каждой семье. Молитвенно желаю, чтобы взаимоотношения между нашими странами и братскими народами крепли и развивались содержательно ради всеобщего блага. Позвольте пожелать лично Вам успехов в начинаниях, направленных на укрепление благосостояния граждан Азербайджан, развитие в республике атмосферы доверия и братства между представителями различных религий и этносов, претворения в жизнь внешнеполитической линии, нацеленной на укрепление взаимопонимания и сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств. Пусть Аллах Всевышний воздаст Вам успехов во всех делах, процветания и крепкого здоровья».