Саргсян об уроках «апрельской войны»

2018-04-17 15:21 | www.oxu.az | 6

«Апрельская война» была и неожиданна, и ожидаема. Об этом заявил экс-президент Армении Серж Саргсян на специальном заседании Национального cобрания (парламента) Армении.

Как передает Oxu.Az, говоря об «апрельской войне», он подчеркнул, что «первым и главным уроком можно считать то, что отныне мы не должны возлагать надежды на то, что руководство Азербайджана откажется от мысли силой решить карабахскую проблему».

«Следующий урок состоит в том, что надо обратить наибольшее внимание на улучшение армянских Вооруженных сил, закупку нового вооружения, производство собственного вооружения», - сказал Саргсян.

Али Мамедов

