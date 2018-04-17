Три закона дополнены пунктами о военном положении

2018-04-17 15:35 | www.oxu.az | 8

На заседании Комитета по культуре Милли меджлиса (парламента) АР во вторник были вынесены на обсуждение дополнения в законы «О телерадиовещании», «О телекоммуникациях» и «Об охране памятников истории и культуры».

Как передает Oxu.Az, внесение изменений в закон связано с военным положением.

Председатель комитета, академик Рафаэль Гусейнов дал информацию о дополнениях и изменениях в данные документы.

По его словам, согласно проектам, в условиях чрезвычайного и военного положения специальные правила пользования связью будут определяться соответствующими органами исполнительной власти.

Это означает, что в условиях военного положения в соответствии с законодательством уполномоченные государственные органы будут обладать преимущественным правом на использование необходимых телекоммуникационных сетей, устройств и средств и применять специальные правила для прекращения или ограничения их использования.

В то же время, согласно предлагаемым дополнениям, в связи с военным положением переносимые памятники, в случае наличия угрозы их уничтожения, кражи или повреждения, могут быть временно перевезены в безопасные районы, определенные законодательством.

Согласно другому дополнению, в период военного положения в соответствии с законом «О военном положении», информация и материалы на телевидении и радио проходят военную цензуру, а также на территории (территориях), где введено военное положение, может быть введен специальный режим деятельности телерадиовещания.

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

