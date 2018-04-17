В азербайджанском Kapital Bank новые назначения

2018-04-17 15:06 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В азербайджанском Kapital Bank произошли новые назначения, сообщает банк во вторник.

Так, Агарза Бахшиев назначен директором департамента по управлению рисками, а Алекпер Исмаилзаде - директором юридического департамента.

Kapital Bank, будучи правопреемником «Сбербанка», насчитывает 140 лет истории своей банковской деятельности. Клиентская база банка превышает три миллиона физических лиц и более 22 тысяч юридических лиц. Банк входит в группу компаний PASHA Holding.